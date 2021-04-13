На дорогах Краснодара и Сочи установят камеры, которые фиксируют трафик и погоду

Краснодарский край

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В администрации Краснодарского края 13 апреля рассказали о планах установить в Краснодаре и Сочи интеллектуальную транспортную систему

Краснодар и Сочи, в которых количество жителей превышает 300 тыс. человек, попали под требование нацпроекта. В этих городах по проекту «Безопасные качественные дороги» установят интеллектуальные транспортные системы (ИТС). В 2021-2023 годах на это потратят по 260 млн рублей, из них 76 млн — в этом году. 

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ИТС будет управлять транспортными потоками, прогнозировать дорожную ситуацию и планировать работу светофоров. В единую систему свяжут светофорные контроллеры, детекторы движения машин, камеры фиксации и автоматические метеостанции.

Система будет передавать информацию в центр обработки данных. Там будут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и настраивать работу служб города, рассказали 13 апреля в пресс-службе администрации региона.

«ИТС особенно актуальна в случае с маятниковой миграцией. К примеру, утром транспорт едет из спальных районов в центр города, вечером — по обратному маршруту. Регулировка светофоров поможет нарастить пропускную способность в часы пик», — рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

Ранее Юга.ру писали, что осенью 2020 года в Краснодаре отказались от эвакуаторов, которые вывозили автомобили нарушителей правил парковки. А в апреле 2021-го на улицы краевого центра вышли машины, оборудованные системой фотофиксации, по материалам которой водителям будут присылать штрафы за неправильную парковку.

ГИБДД Дороги Краснодар Сочи

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На дорогах Краснодара и Сочи установят камеры, которые фиксируют трафик и погоду
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