В Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах
В разных районах Краснодара в ноябре установили четыре автоматические метеостанции, которые будут прогнозировать гололедицу
На каждой метеостанции установлены специальные датчики для измерения температуры воздуха и покрытия дороги, скорости ветра, влажности и количества осадков. На основе анализа этих данных приборы смогут спрогнозировать появление наледи на дорогах за 1-4 часа.
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Все данные метеостанций в режиме реального времени поступают в Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. Благодаря им городские службы смогут быстро понять, в каком районе Краснодара дороги нуждаются в обработке реагентами в первую очередь.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что зимой дорожным службам важно действовать максимально оперативно.
«Именно для этого мы установили эти станции со специальными датчиками. На основе измерения и анализа нескольких параметров они будут выдавать прогноз по гололедице. За несколько часов мы будем предупреждены о скором образовании наледи в той или иной части города. Это будет сигналом для работы служб по обработке реагентами улиц, мостов, путепроводов», — сказал он.
Метеостанции установили на первом Северном мосту, а также на пересечении улиц Тургенева и Калинина, Российской и Пригородной, Мачуги и Фадеева, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Накануне в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что начали готовить к зиме спецтехнику. Для уборки наледи и снега задействуют 34 машины и 7 тыс. тонн противогололедных материалов.
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