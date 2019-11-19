В Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах

В разных районах Краснодара в ноябре установили четыре автоматические метеостанции, которые будут прогнозировать гололедицу

На каждой метеостанции установлены специальные датчики для измерения температуры воздуха и покрытия дороги, скорости ветра, влажности и количества осадков. На основе анализа этих данных приборы смогут спрогнозировать появление наледи на дорогах за 1-4 часа.

Все данные метеостанций в режиме реального времени поступают в Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. Благодаря им городские службы смогут быстро понять, в каком районе Краснодара дороги нуждаются в обработке реагентами в первую очередь.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что зимой дорожным службам важно действовать максимально оперативно.

«Именно для этого мы установили эти станции со специальными датчиками. На основе измерения и анализа нескольких параметров они будут выдавать прогноз по гололедице. За несколько часов мы будем предупреждены о скором образовании наледи в той или иной части города. Это будет сигналом для работы служб по обработке реагентами улиц, мостов, путепроводов», — сказал он.

Метеостанции установили на первом Северном мосту, а также на пересечении улиц Тургенева и Калинина, Российской и Пригородной, Мачуги и Фадеева, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.