В Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах

Краснодарский край

Распечатать

В разных районах Краснодара в ноябре установили четыре автоматические метеостанции, которые будут прогнозировать гололедицу

На каждой метеостанции установлены специальные датчики для измерения температуры воздуха и покрытия дороги, скорости ветра, влажности и количества осадков. На основе анализа этих данных приборы смогут спрогнозировать появление наледи на дорогах за 1-4 часа.

Читайте также:

Все данные метеостанций в режиме реального времени поступают в Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. Благодаря им городские службы смогут быстро понять, в каком районе Краснодара дороги нуждаются в обработке реагентами в первую очередь.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов отметил, что зимой дорожным службам важно действовать максимально оперативно.

«Именно для этого мы установили эти станции со специальными датчиками. На основе измерения и анализа нескольких параметров они будут выдавать прогноз по гололедице. За несколько часов мы будем предупреждены о скором образовании наледи в той или иной части города. Это будет сигналом для работы служб по обработке реагентами улиц, мостов, путепроводов», — сказал он.

Метеостанции установили на первом Северном мосту, а также на пересечении улиц Тургенева и Калинина, Российской и Пригородной, Мачуги и Фадеева, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Накануне в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что начали готовить к зиме спецтехнику. Для уборки наледи и снега задействуют 34 машины и 7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Безопасность Дороги Краснодар Погода Технологии Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Гостиницы «Интурист» больше нет в Краснодаре. Что произошло?
Мэрия Краснодара хочет привлечь уличных художников к благоустройству города
Защита Соколова рассказала о версии влияния Луны на историка в ночь убийства
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону
В Краснодаре установили метеостанции, которые будут сообщать о гололеде на дорогах
В Краснодаре медицинский центр выплатит пациентке полмиллиона рублей за неудачную операцию

Лента новостей

В Краснодаре мужчины представились сотрудниками наркоконтроля и вымогали деньги

Мнения

Кто должен выбирать ректора? Студенты и преподаватели МГУ считают, что они

Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета

Мнения

Как не приехать «в зад» и какую дистанцию соблюдать на дороге

Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале