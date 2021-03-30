В Адыгее в 2023 году хотят провести первенство России по боксу среди юниоров
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 30 марта встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Кирилом Щекутьевым
На встрече Мурат Кумпилов напомнил, что сегодня в регионе началось первенство ЮФО по боксу среди юниоров и юношей. Он поблагодарил Федерацию бокса за организацию и проведение состязаний.
«Нам приятно, что вы выбрали Адыгею для этого чемпионата. Уверен, что он пройдет на высоком уровне. Мы придаем большое значение развитию массового и профессионального спорта: открываем ФОКи [физкультурно-оздоровительные комплексы], футбольные поля, спортзалы и спортивные площадки», — подчеркнул глава республики.
Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что организация готова и в дальнейшем сотрудничать с регионом.
«Среди наших приоритетов — развитие детско-юношеского бокса, которое предполагает создание новой инфраструктуры для этого вида спорта и подготовку тренерских кадров. Кроме того, существует хорошая практика по заключению соглашений между Федерацией и регионами, которая позволяет сотрудничать на взаимовыгодных условиях», — отметил Щекутьев.
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Федерация планирует, что к 2025 году в России число людей, занимающихся боксом, увеличится с 700 тыс. до 1,5 млн человек. Кроме того, организация собирается провести в Адыгее первенство России по боксу в 2023 году.
Мурат Кумпилов поручил руководству спорткомитета республики и региональной Федерации бокса провести работу по организации намеченных соревнований.