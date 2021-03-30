В Адыгее в 2023 году хотят провести первенство России по боксу среди юниоров

На встрече Мурат Кумпилов напомнил, что сегодня в регионе началось первенство ЮФО по боксу среди юниоров и юношей. Он поблагодарил Федерацию бокса за организацию и проведение состязаний.

«Нам приятно, что вы выбрали Адыгею для этого чемпионата. Уверен, что он пройдет на высоком уровне. Мы придаем большое значение развитию массового и профессионального спорта: открываем ФОКи [физкультурно-оздоровительные комплексы], футбольные поля, спортзалы и спортивные площадки», — подчеркнул глава республики.