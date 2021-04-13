На Кубани дорожники нарисовали разметку на глиняной дороге

В начале апреля в станице Динской рабочие нанесли новую разметку на разбитую дорогу. Спросили у местных чиновников, зачем это было сделано

На улице Кондратенко в станице Динской дорожники нарисовали разметку на глиняной дороге со множеством ям. Местные жители сняли это на видео, а 9 апреля публикация про разметку появилась в инстаграме районной газеты РВС.

13 апреля журналист портала Юга.ру решил позвонить в станичную администрацию, чтобы разобраться в ситуации. Там объяснили, что разметка была пробной.

«На этой улице разметку нанес наш подрядчик. Рабочие испытывали технику перед тем, как выйти разлиновывать дороги станицы. Новая разметка будет нанесена более чем на 20 улицах в Динской. После настройки оборудования разметка на улице Кондратенко, которая привлекла внимание жителей, была убрана», — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Динского района Светлана Бондарева.