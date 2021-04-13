В заказном убийстве мужчины в центре Краснодара обвинили троих жителей Дагестана

13 апреля уголовное дело против трех уроженцев Дагестана, которых обвинили в убийстве предпринимателя в центре Краснодара летом прошлого года, направили в суд

Напомним, вечером 29 июня прошлого года на улице Леваневского застрелили мужчину, когда он садился в машину. Видео с места преступления появились в соцсетях. Полиция начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело.

13 апреля 2021 года в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в убийстве по найму обвиняются трое уроженцев Дагестана в возрасте от 32 до 52 лет и рассказали подробности случившегося. По версии следствия, не позднее декабря 2019 года неустановленное лицо [дело против него выделено в отдельное производство] из личной неприязни решило организовать убийство 56-летнего жителя Краснодара. Организатор предложил 50-летнему обвиняемому за деньги взяться за это.

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Не позднее 14 апреля 2020 года мужчина купил у неустановленного лица пистолет «Макаров» и огнестрельное оружие, схожее с пистолетом «Макарова», глушитель и минимум 11 патронов. Он передал пистолет и глушитель второму обвиняемому, а тот положил их в автомобиль Lada Granta.

В мае 50-летний обвиняемый привлек к преступлению еще двух человек, пообещав им деньги, и распределил между ними роли. Один должен был убить краснодарца, а второй — предоставить жилье, а после вывести убийцу в Дагестан.

Чтобы их не могли идентифицировать, мужчины купили поддельные государственные регистрационные знаки и установили их на автомобиль.

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29 июня 2020 года они приехали на Леваневского, 106 и припарковались рядом с автомобилем BMW 520i, который принадлежал жертве. Когда краснодарец сел в машину, к водительской двери подошел исполнитель и сделал три прицельных выстрела, от которых мужчина скончался.

По данным РЕН ТВ, погибший — Александр Б., который возглавлял компанию по предоставлению интернет-услуг. Речь идет о предпринимателе Александре Биришеве, уточнял «Интерфакс». Он был учредителем нескольких компаний. По информации из телеграм-канала LIFE SHOT, конфликт возник из-за долга предпринимателя своему коллеге, который занимается изготовлением роутеров. Погибший был родным братом бывшего гендиректора ОАО «Краснодарский кирпичный завод», который скрылся от суда в 2014 году, писал «КоммерсантЪ».

После убийства мужчины поставили автомобиль в гараж, а регистрационные знаки и оружие выкинули в реку Кубань. 1 июля пособник на автомобиле ВАЗ-2107 вывез убийцу в Дагестан. Тем не менее, полицейским удалось раскрыть преступление «по горячим следам». А во время обыска у первого обвиняемого на Рождественской Набережной, 9 они изъяли пистолет «Макаров» и патроны к нему.

В убийстве признался только исполнитель, которого задержали в Дагестане. Он же и сдал остальных участников, рассказав, что за преступление ему пообещали заплатить 100 тыс. рублей. Все обвиняемые находятся под стражей.