СК возбудил уголовное дело из-за убийства мужчины в Краснодаре

Сообщения о стрельбе появились накануне в соцсетях. Примерно в 21:00 мужчина подошел к своему автомобилю на улице Леваневского и сел в него. В этот момент из припаркованной рядом машины вышел человек, выстрелил в мужчину, после чего скрылся. По некоторым данным, убили местного бизнесмена.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что полиция проводит проверку.

30 июня в краевом СК добавили, что в Краснодаре, по предварительным данным, обнаружили тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства местного жителя. Сейчас на месте работают следователи, сказали в пресс-службе.