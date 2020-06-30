В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину

В Краснодаре вечером 29 июня застрелили мужчину, когда он садился в машину

Сообщения о стрельбе появились вечером в соцсетях. По данным очевидцев, около 21:00 мужчина на улице Леваневского подошел к своему автомобилю и сел в него. В этот момент из припаркованной рядом белой машины Lada Granta вышел человек, который несколько раз выстрелил в мужчину. После этого он вернулся в автомобиль и скрылся.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что полиция Краснодара проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Других официальных комментариев пока нет.

По данным РЕН ТВ, погибшим стал 47-летний Александр Б., который возглавляет компанию по предоставлению интернет-услуг. По информации из телеграм-канала LIFE SHOT, конфликт возник из-за долга предпринимателя своему коллеге, который занимается изготовлением роутеров.