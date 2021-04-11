В Геленджике решили отремонтировать бывший кинотеатр «Чайка»
В администрации Геленджика в начале апреля сообщили о планах провести реконструкцию одного из исторических зданий курорта
9 апреля в Геленджике состоялось заседание градостроительного совета, на котором обсудили архитектурные и скульптурные решения.
Так, глава курорта Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что власти решили сохранить и придать особый статус одному из объектов Геленджика — южного курортного зала, также известного как бывший кинотеатр «Чайка», построенного в 1906 году.
Градсовету представили концепцию развития курзала как культурного центра Геленджика.
«Это еще царские времена, это Российская империя. Сейчас мы повели экспертизу, которая говорит, что этот объект можно и нужно сохранить», — сказал Богодистов.
Мэр курорта поручил главному архитектору города подготовить проект капремонта здания, чтобы местные жители смогли увидеть его первоначальный облик. Кроме того, специалисты займутся подготовкой документов, чтобы вернуть зданию историческую значимость.
В пресс-службе администрации Геленджика отметили, что обновленный объект сможет работать круглогодично: в летний период — на открытой площадке, а с осени до весны — внутри помещения.
Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике в 2020-м дважды за год горел еще один кинотеатр — «Буревестник».