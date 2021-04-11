В Геленджике решили отремонтировать бывший кинотеатр «Чайка»

В администрации Геленджика в начале апреля сообщили о планах провести реконструкцию одного из исторических зданий курорта

9 апреля в Геленджике состоялось заседание градостроительного совета, на котором обсудили архитектурные и скульптурные решения.

Так, глава курорта Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что власти решили сохранить и придать особый статус одному из объектов Геленджика — южного курортного зала, также известного как бывший кинотеатр «Чайка», построенного в 1906 году.

Градсовету представили концепцию развития курзала как культурного центра Геленджика.

«Это еще царские времена, это Российская империя. Сейчас мы повели экспертизу, которая говорит, что этот объект можно и нужно сохранить», — сказал Богодистов.