В Геленджике решили отремонтировать бывший кинотеатр «Чайка»

Краснодарский край

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В администрации Геленджика в начале апреля сообщили о планах провести реконструкцию одного из исторических зданий курорта

9 апреля в Геленджике состоялось заседание градостроительного совета, на котором обсудили архитектурные и скульптурные решения.

Так, глава курорта Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что власти решили сохранить и придать особый статус одному из объектов Геленджика — южного курортного зала, также известного как бывший кинотеатр «Чайка», построенного в 1906 году.

Градсовету представили концепцию развития курзала как культурного центра Геленджика.

«Это еще царские времена, это Российская империя. Сейчас мы повели экспертизу, которая говорит, что этот объект можно и нужно сохранить», — сказал Богодистов.

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Мэр курорта поручил главному архитектору города подготовить проект капремонта здания, чтобы местные жители смогли увидеть его первоначальный облик. Кроме того, специалисты займутся подготовкой документов, чтобы вернуть зданию историческую значимость.

В пресс-службе администрации Геленджика отметили, что обновленный объект сможет работать круглогодично: в летний период — на открытой площадке, а с осени до весны — внутри помещения.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике в 2020-м дважды за год горел еще один кинотеатр — «Буревестник».

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