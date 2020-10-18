В Геленджике второй раз за месяц горел кинотеатр «Буревестник»

В Геленджике 17 октября произошел пожар в одном из кинотеатров

Сообщение о возгорании на улице Горького поступило в 15:00. Первые прибывшие на место пожарные установили, что горит здание на площади 50 кв. метров. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с кинотеатром «Буревестник», из которого идет дым.

Спустя час, к 16:00 огонь был полностью потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работали 10 человек и 3 спецмашины.

Напомним, месяц назад в кинотеатре «Буревестник» также произошел пожар.