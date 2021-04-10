Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности

Напомним, в конце марта на мэра адыгейской столицы Андрея Гетманова завели уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Его заключили под стражу до 23 мая.

Позже следователи сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Гетманова. Оказалось, что мэр Майкопа незаконно приобрел и хранил в своем доме боевые патроны.