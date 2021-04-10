Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности

Адыгея

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Исполняющим обязанности мэра Майкопа с 10 апреля назначен Сергей Стельмах

Напомним, в конце марта на мэра адыгейской столицы Андрея Гетманова завели уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Его заключили под стражу до 23 мая.

Позже следователи сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Гетманова. Оказалось, что мэр Майкопа незаконно приобрел и хранил в своем доме боевые патроны.

Накануне Совет народных депутатов муниципалитета провел внеочередную сессию. Депутаты поддержали решение о досрочном снятии Гетманова с должности главы Майкопа с 9 апреля. Исполнять обязанности мэра города с 10 апреля будет первый замглавы Сергей Стельмах.

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Не позднее 10 дней со дня прекращения полномочий Гетманова должны объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Майкопа. Конкурс организует специальная комиссия из восьми человек, которая объявит условия, дату, время и место его проведения, а также когда и куда нужно подавать документы.

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Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности
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