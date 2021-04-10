Мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и хранении боеприпасов, сняли с должности
Исполняющим обязанности мэра Майкопа с 10 апреля назначен Сергей Стельмах
Напомним, в конце марта на мэра адыгейской столицы Андрея Гетманова завели уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Его заключили под стражу до 23 мая.
Позже следователи сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Гетманова. Оказалось, что мэр Майкопа незаконно приобрел и хранил в своем доме боевые патроны.
Накануне Совет народных депутатов муниципалитета провел внеочередную сессию. Депутаты поддержали решение о досрочном снятии Гетманова с должности главы Майкопа с 9 апреля. Исполнять обязанности мэра города с 10 апреля будет первый замглавы Сергей Стельмах.
Не позднее 10 дней со дня прекращения полномочий Гетманова должны объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Майкопа. Конкурс организует специальная комиссия из восьми человек, которая объявит условия, дату, время и место его проведения, а также когда и куда нужно подавать документы.