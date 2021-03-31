Стало известно имя исполняющего обязанности мэра Майкопа

В конце марта, после заключения под стражу мэра Майкопа, в администрации города назначили исполняющего обязанности главы республиканского центра

Напомним, в конце марта на мэра адыгейской столицы Андрея Гетманова завели уголовное дело за вымогательство. Его заключили под стражу до 23 мая.

Накануне СМИ написали, что исполняющим обязанности главы Майкопа стал первый вице-мэр республиканского центра Сергей Стельмах.

31 марта в пресс-службе администрации Майкопа порталу Юга.ру сказали, что кадровых перестановок еще не было и официальных комментариев по этой ситуации пока не дают.

Отметим, что на сайте мэрии Майкопа Андрей Гетманов по-прежнему значится главой города.