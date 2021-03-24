Мэра Майкопа задержали по делу о вымогательстве

По данным следствия, в мае 2018 года мэр Майкопа Андрей Гетманов пригласил на встречу предпринимателя, который занимался выращиванием и реализацией сельхозпродукции. Чиновник потребовал поменяться землями на территории Майкопского района. Так как участок бизнесмена был больше и дороже на 5 млн рублей, он отказался от невыгодной для себя сделки.

После отказа Гетманов начал угрожать предпринимателю физической расправой и убийством. Испугавшись, бизнесмен согласился заключить невыгодную сделку и подписал документы.

Против мэра возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Чиновника задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Отметим, что дело завели по материалам регионального УФСБ.

Напомним, в июле 2020 года на заместителя мэра Майкопа по экономическим вопросам Аслана Китариева завели уголовное дело за незаконное предпринимательство. В марте 2021-го материалы направили в суд.