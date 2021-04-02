Против мэра Майкопа возбудили еще одно дело — за хранение боеприпасов

Адыгея

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2 апреля СК сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении мэра Майкопа

Напомним, в конце марта мэра Майкопа Андрея Гетманова заподозрили в вымогательстве. По данным следствия, в мае 2018 года он предложил местному предпринимателю обменяться землями. При этом участок бизнесмена был больше и дороже на 5 млн рублей. Чиновник начал угрожать ему после отказа, из-за чего тот согласился на невыгодную сделку.

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2 апреля 2021 года СУ СК России по Адыгее сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении Гетманова. Следователи выявили, что глава Майкопа незаконно приобрел и хранил в своем доме на Привокзальной улице боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. Их обнаружили во время обысков в доме чиновника по первому уголовному делу.

Мэра города заподозрили в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение боеприпасов). По делу о вымогательстве суд заключил его под стражу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее 2 апреля.

Оружие Следственный комитет Чиновники

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