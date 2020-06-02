«Аэрофлот» в начале июня продолжил летать на юг в сокращенном режиме
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об увеличении количества полетов с 1 июня, однако позже немного изменила решение
Авиакомпания объявила, что с 1 июня будет наращивать полеты, в том числе на юг: если в мае «Аэрофлот» совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планировалось летать 22 раза. Количество рейсов в Краснодар хотели увеличить с 14 до 30, в Сочи — с 14 до 26, в Минеральные Воды — с 14 до 24, в Симферополь — с 34 до 83.
Однако позже авиакомпания изменила на своем официальном сайте данные о рейсах на ближайшие дни. До 8 июня в Краснодар будут летать 20 рейсов в Анапу, в Краснодар и Минеральные Воды — 26, в Сочи — 19, в Симферополь — 64, сообщил ТАСС.
Напомним, в начале апреля «Аэрофлот» сообщил о временном сокращении частоты полетов на внутренних линиях. Изменения были связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. В середине месяца компания повторно сократила число внутренних рейсов, в том числе из Москвы в Сочи и Краснодар. В результате перевозки упали с 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки, а число рейсов — с 800 до 50-80 в сутки.
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