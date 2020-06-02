«Аэрофлот» в начале июня продолжил летать на юг в сокращенном режиме

Авиакомпания объявила, что с 1 июня будет наращивать полеты, в том числе на юг: если в мае «Аэрофлот» совершал семь рейсов в неделю в Анапу, в июне планировалось летать 22 раза. Количество рейсов в Краснодар хотели увеличить с 14 до 30, в Сочи — с 14 до 26, в Минеральные Воды — с 14 до 24, в Симферополь — с 34 до 83.

Однако позже авиакомпания изменила на своем официальном сайте данные о рейсах на ближайшие дни. До 8 июня в Краснодар будут летать 20 рейсов в Анапу, в Краснодар и Минеральные Воды — 26, в Сочи — 19, в Симферополь — 64, сообщил ТАСС.