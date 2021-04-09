Летом в Анапе установят новые камеры видеонаблюдения и усилят патрули
Мэр Анапы Василий Швец провел заседание Антитеррористической комиссии
Его темой стала безопасность во время курортного сезона 2021. В совещании участвовали вице-мэры, депутаты, руководители правоохранительных структур и главы приморских сельских округов.
По прогнозам, массовый приток гостей в Анапу начнется 1 мая. Также в мае курорт проведет первые масштабные фестивали, соревнования и праздники.
«Успех сезона зависит не только от создания условий для комфортного отдыха, но и от комплексной работы по обеспечению безопасности. Один из приоритетов — антитеррористическая защищенность. Надо поработать с руководителями здравниц, отелей, объектов потребсферы. Они обязаны принять исчерпывающие меры для безопасности как самих объектов, так и находящихся в них людей», — сказал Швец.
Соцсети:
По словам первого вице-мэра Светланы Балаевой, руководителям санаторно-курортных предприятий разъясняют требования антитеррористической, личной и имущественной безопасности жителей и гостей Анапы. Перечень предприятий с нарушениями передадут в прокуратуру.
Также власти Анапы провели рабочую встречу с руководителями крупных хозяйствующих субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью в курортной части города. Им рекомендовано усилить контроль за входами на территорию и освещение периметра в ночное время, проверить видеонаблюдение, сигнализацию и пожаротушение и провести инструктаж коллектива.
Отдельной темой обсуждалось ограничение проезда на пляжные территории, где возможно массовое скопление людей, для любого транспорта, кроме спецтехники. Пешеходы при этом должны попадать на пляжи беспрепятственно.
Члены АТК рассмотрели вопрос модернизации и усиления системы «Безопасный город». Вице-мэр Вячеслав Вовк доложил, что в начале июня в «зоне гостеприимства» Анапы появятся десять видеокамер нового поколения. Места их установки выбраны совместно с полицией.
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«Видеокамеры будут подключены к платформе нейроаналитики для реагирования на нештатные ситуации и для поиска лиц, загружаемых в базу данных. Эта платформа хорошо зарекомендовала себя в Москве», — отметил Вовк.
Вторым этапом станет установка еще 471 интеллектуальной камеры видеонаблюдения, они появятся на курорте до конца 2021 года.
Начальник отдела МВД РФ по Анапе Андрей Платонов добавил, что видеокамеры помогут органам оперативно реагировать на нештатные ситуации. Также он сообщил, что с учетом максимального охвата мест массового пребывания граждан в летний период будут переработаны маршруты патрулирования и места дислокации дополнительных стационарных сезонных постов полиции. Они будут работать на Театральной площади, в районе центрального пляжа, в Джемете, Витязево и Благовещенской. Для плотности нарядов Платонов ожидает прикомандирование сотрудников полиции из других регионов.
Полиция планирует усилить контроль за регистрацией прибывающих на отдых граждан для выявления лиц, находящихся в розыске за терроризм и иные преступления. Руководители объектов размещения должны заключить договоры с краевым ГУ МВД РФ о передаче сведений о своих постояльцах в ОМВД по Анапе в электронном виде.