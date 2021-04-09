Летом в Анапе установят новые камеры видеонаблюдения и усилят патрули

Мэр Анапы Василий Швец провел заседание Антитеррористической комиссии

Его темой стала безопасность во время курортного сезона 2021. В совещании участвовали вице-мэры, депутаты, руководители правоохранительных структур и главы приморских сельских округов.



По прогнозам, массовый приток гостей в Анапу начнется 1 мая. Также в мае курорт проведет первые масштабные фестивали, соревнования и праздники.



«Успех сезона зависит не только от создания условий для комфортного отдыха, но и от комплексной работы по обеспечению безопасности. Один из приоритетов — антитеррористическая защищенность. Надо поработать с руководителями здравниц, отелей, объектов потребсферы. Они обязаны принять исчерпывающие меры для безопасности как самих объектов, так и находящихся в них людей», — сказал Швец.

По словам первого вице-мэра Светланы Балаевой, руководителям санаторно-курортных предприятий разъясняют требования антитеррористической, личной и имущественной безопасности жителей и гостей Анапы. Перечень предприятий с нарушениями передадут в прокуратуру.



Также власти Анапы провели рабочую встречу с руководителями крупных хозяйствующих субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью в курортной части города. Им рекомендовано усилить контроль за входами на территорию и освещение периметра в ночное время, проверить видеонаблюдение, сигнализацию и пожаротушение и провести инструктаж коллектива.



Отдельной темой обсуждалось ограничение проезда на пляжные территории, где возможно массовое скопление людей, для любого транспорта, кроме спецтехники. Пешеходы при этом должны попадать на пляжи беспрепятственно.



Члены АТК рассмотрели вопрос модернизации и усиления системы «Безопасный город». Вице-мэр Вячеслав Вовк доложил, что в начале июня в «зоне гостеприимства» Анапы появятся десять видеокамер нового поколения. Места их установки выбраны совместно с полицией.

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