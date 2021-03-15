В Анапе сотрудники ДПС остановили начальника городского управления ЖКХ с признаками опьянения — соцсети

Накануне вечером в паблике «Интересное в Анапе» опубликовали видео, на котором сотрудники ДПС беседуют с водителем автомобиля Toyota Camry на улице Крымской, 156.

На записи полицейский уточняет у мужчины, действительно ли его зовут Оган Артакович Азарян, и добавляет, что от него исходит резкий запах алкоголя. Водитель подтвердил своё ФИО и тот факт, что он находился за рулем. Он отрицал, что выпивал, при этом отказался от освидетельствования. На видео мужчина подписал отказ от медицинского освидетельствования и на него составили протокол.

По данным паблика, Оган Азарян — начальник управления ЖКХ администрации Анапы. Портал Юга.ру действительно нашел на сайте мэрии такого чиновника.

В отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю редакции рассказали, что на 29-летнего водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а его машину отправили на штрафстоянку. При этом ведомство не уточнило, кто именно находился за рулем.

В пресс-службе мэрии Анапы отказались комментировать ситуацию с возможным участием чиновника.