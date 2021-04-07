В Краснодаре потеплеет до 23 °С, но возможен небольшой дождь

В Краснодарском крае 7 апреля температура воздуха днем поднимется до 25 °С

Утром 7 апреля в Краснодаре 16 °С, однако ощущается как 10 °С, отмечает сервис «Яндекс.Погода». Напомним, накануне в это время было прохладнее — 7 °С. Влажность воздуха сейчас пониженная — до 59%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Южный ветер дует со скоростью 8 м/с, местами порывы достигают 8,5 м/c.

Днем в краевом центре будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров, по прогнозу краснодарского гидрометцентра, покажут 23 °С. Ветер усилится до 6-11 м/с, днем порывы достигнут 13-18 м/с.

В целом по краю синоптики обещают 7 апреля кратковременный дождь и грозу. В отдельных районах ветер днем будет дуть со скоростью до 22 м/с. Температура воздуха 17-22 °С, местами потеплеет до 25 °С.