В Геленджике машина мэра попала в ДТП

Краснодарский край

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В Геленджике 7 апреля в аварию попала служебная машина главы города Алексея Богодистова

Информация о ДТП на пересечении Луначарского и Горького в Геленджике появилась 7 апреля в телеграм-канале «Хороший Геленджик». На видеозаписи видно, что столкнулись две иномарки, такси и микроавтобус.

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Среди поврежденных машин оказался черный Lexus, который, по данным авторов поста, является служебной машиной мэра курорта Алексея Богодистова. На одну из фотографий попал мужчина, который скручивает номера иномарки.

Через несколько минут после появления поста в соцсетях Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что в момент аварии был на совещании.

«Нахожусь на совещании с минстроем. От помощников узнал о том, что в ДТП попал служебный автомобиль администрации», — написал он.

Богодистов проиллюстрировал свое заявление фотографией и добавил, что позже сообщит подробности аварии.

Обновление: В 21:00 в отделе пропаганды ГИБДД По Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что авария произошла в 17:06. В ней участвовали автомобили BMW, Volkswagen, Toyota и Lexus. В ДТП никто из людей не пострадал, машины получили механические повреждения. Сейчас сотрудниуи полиции проводят проверку, чтобы выяснить причины аварии.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале в Анапе сотрудники ДПС остановили начальника городского управления ЖКХ с признаками опьянения. А в апреле под Краснодаром сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе.

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