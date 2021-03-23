На Кубани рабочего насмерть придавило краном

Краснодарский край

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В Каневском районе 23 марта рухнул автокран. Машинист погиб

Инцидент произошел днем 23 марта на улице Красной в станице Стародеревянковской. Автокран перевернулся во время демонтажа вышки сотовой связи. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, как бетонная конструкция перевешивает кран и он наклоняется вниз. Машинист успел выпрыгнуть из кабины, но она рухнула на него.

На месте работают следователи и сотрудники МЧС. Спасатели пытаются извлечь тело из-под завалов.

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По факту случившегося в СУ СК РФ по Краснодарскому краю назначили проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе эксперты выяснят, соблюдались ли правила безопасности при проведении работ.

В пресс-службе прокуратуры Кубани сообщили, что по факту опрокидывания автокрана организована проверка по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). 

Ранее Юга.ру писали о похожем случае. 14 марта в Туапсе рухнул подъемник с рабочими. Пострадали два человека. 

Каневской район смерть Строительство

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