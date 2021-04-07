В Сочи сильный ветер помешал самолету приземлиться с первого раза

Краснодарский край

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6 апреля житель Сочи заснял на видео, как пассажирский самолет уходит на второй круг из-за сильного ветра

Споттер [вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолетами и их съемкой] Сергей заснял, как накануне днем пассажирский самолет авиакомпании S7 из-за сильного бокового ветра промахивается мимо взлетно-посадочной полосы аэропорта в Адлере и уходит на второй круг. Мужчина опубликовал видеозапись в своем инстаграме.

В пресс-службе аэропорта прокомментировали ситуацию. Там напомнили, что погодные условия в Сочи вчера были сложные, а порывы ветра достигали 18 м/с.

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«Рейс S7 ушел на второй круг в связи с порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку. После этого посадка прошла благополучно в 12:22», — рассказал официальный представитель компании «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Он напомнил, что сложные погодные условия в районе аэропорта сохраняются и сегодня. По прогнозам синоптиков, до 18:00 порывы ветра могут достигать 14-19 м/с.

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