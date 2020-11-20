На Кубани будут судить мужчину, который цепью задушил собаку на глазах ребенка
Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против мужчины, который убил соседскую собаку
По версии следствия, осенью 2020 года пьяный 46-летний житель Мостовского района решил убить соседскую собаку. Он задушил животное цепью и металлическим предметом на глазах шестилетнего ребенка.
«Умышленно, с целью причинения смерти соседской собаке, на глазах шестилетнего ребенка, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, при помощи цепи и приисканного металлического предмета задушил ее [собаку]», — описали преступление в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего). Материалы дела направили в Мостовской районный суд, уточнили 20 ноября в прокуратуре. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в середине октября в соцсетях обсуждали два видео с камер наблюдения в одном из подъездов Краснодара. На записях мужчина жестоко обращался со своей собакой: на одном видео он душил пса, а затем избивал его ногами, на другом — бросал животное в стену, швырял на пол и бил в кабине лифта. Полиция провела проверку и сообщила, что в действиях краснодарца нет состава преступления, поэтому уголовное дело заводить не будут.
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