На Кубани будут судить мужчину, который цепью задушил собаку на глазах ребенка

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против мужчины, который убил соседскую собаку

По версии следствия, осенью 2020 года пьяный 46-летний житель Мостовского района решил убить соседскую собаку. Он задушил животное цепью и металлическим предметом на глазах шестилетнего ребенка.

«Умышленно, с целью причинения смерти соседской собаке, на глазах шестилетнего ребенка, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, при помощи цепи и приисканного металлического предмета задушил ее [собаку]», — описали преступление в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего). Материалы дела направили в Мостовской районный суд, уточнили 20 ноября в прокуратуре. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.