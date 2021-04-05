В Краснодаре после падения ребенка в открытый люк глава СК Кубани назначил проверку

Следственный комитет 5 апреля сообщил, что после падения шестилетнего ребенка в открытый люк в Краснодаре назначили проверку

Напомним, 4 апреля на улице Генерала Трошева, 17 в Краснодаре шестилетний ребенок гулял вместе с матерью. Он наступил на лист фанеры, который прикрывал люк. Мальчик провалился в ливневку и ударился головой.

Родителям удалось достать ребенка самостоятельно. Медики оказали ему помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.