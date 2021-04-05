В Краснодаре после падения ребенка в открытый люк глава СК Кубани назначил проверку
Следственный комитет 5 апреля сообщил, что после падения шестилетнего ребенка в открытый люк в Краснодаре назначили проверку
Напомним, 4 апреля на улице Генерала Трошева, 17 в Краснодаре шестилетний ребенок гулял вместе с матерью. Он наступил на лист фанеры, который прикрывал люк. Мальчик провалился в ливневку и ударился головой.
Родителям удалось достать ребенка самостоятельно. Медики оказали ему помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
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По данным следкома, земельный участок, где произошло ЧП, находится на территории строительной компании. После инцидента люк закрыли бетонной плитой.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов 5 апреля поручил организовать доследственную проверку.
Отметим, что ранее администрация Краснодара рассказала, что ребенку шесть лет, а инцидент произошел 4 апреля. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета заявила, что семилетний мальчик провалился в люк 5 апреля.
Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году в Краснодаре в открытый люк провалилась двухлетняя девочка. В дело также вмешались следователи.