В Краснодаре девушка вышла из машины и упала в люк — «Телетайп Краснодара»
В Краснодаре 9 июля случилось происшествие, в котором пострадал человек
Как сообщили в инстаграме «Телетайп Краснодара», 9 июля около 22:00 на улице Невкипелого девушка провалилась в открытый люк, когда выходила из машины.
Пострадавшую забрала скорая помощь. Как утверждают в телеграм-канале паблика, девушка получила сильные ушибы ребер, синяки и ссадины, кроме того, у нее остались швы на колене. На опубликованных фотографиях видны ссадины в районе ребер и забинтованное окровавленное колено.
В телеграм-канале пресс-службы администрации Краснодара отметили, что сожалеют о травме пострадавшей и желают ей скорейшего выздоровления. В мэрии также объяснили, почему крышки люка не было на месте.
«Как рассказали специалисты, крышка люка была украдена, ее оперативно восстановили».
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В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что сообщений об упавшем в люк человеке не поступало. Также пока не было заявлений об украденной крышке.