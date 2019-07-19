Двухлетняя девочка упала в открытый люк в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Дзержинского 19 июля девочка провалилась в открытый люк

Это произошло на улице Дзержинского, 54/13, сообщили на странице «Типичный Краснодар» в инстаграме. Там опубликовали фотографию открытого люка. Мать девочки рассказала, что ее двухлетняя дочь, упав в люк, не пострадала — она удержалась за ветки. Благодаря этому женщине удалось самой достать ребенка.

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В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что люк, в который упал ребенок, — это хозяйственно-бытовая канализация. О нем уже сообщили в «Краснодар Водоканал» для того, чтобы его быстрее закрыли. 

Как сообщали Юга.ру, 18 июня в Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки.

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