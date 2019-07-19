Следователи ищут ответственных за люк в Краснодаре, куда провалилась двухлетняя девочка

В Краснодаре проводится проверка после падения двухлетней девочки в открытый люк

Инцидент произошел 19 июля на улице Дзержинского, 54/13. По словам матери ребенка, девочка не пострадала — она удержалась за ветки. Благодаря этому женщине удалось самой достать ребенка.

«По данному факту организована доследственная проверка. Следователем также будут предприняты меры к установлению лиц, ответственных за техническое состояние данного люка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.