Минздрав Кубани не обеспечил лекарствами пять человек с редкими заболеваниями. В дело вмешалась прокуратура

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края 5 апреля сообщила, что в Выселковском районе пять человек с орфанными (редкими) заболеваниями не получали в должном объеме лекарства

В ходе проверки районная прокуратура выяснила, что пять человек с орфанными заболеваниями «в результате бездействия министерства здарвоохранения Краснодарского края» не получали в полном объеме положенные им лекарства.

Препаратами не обеспечили трех взрослых и двух детей в возрасте от 6 до 58 лет, проживающих в Выселковском районе. Прокуратура направила иски пациентов в суд.

В итоге пациентов обеспечили льготными лекарствами на сумму более 4,5 млн рублей, сообщили 5 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Статья Юга.ру:

Напомним, в начале февраля российские актрисы потребовали от губернатора Краснодарского края помочь детям со спинальной мышечной атрофией (СМА). Вечером того же дня Кондратьев поручил выделить из бюджета 500 млн рублей на лекарства.

Позже стало известно, что жительница Сочи с редким заболеванием кроветворной системы также не получала положенные ей препараты. В дело вмешался Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию срочно обеспечить женщину лекарством.

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Также Юга.ру писали о ситуации с необеспечением лекарствами детей с муковисцидозом. По данным редакции, с такой проблемой столкнулись около 30 семей в регионе. Юга.ру пообщались с некоторыми из них. Глава краевого минздрава обещал разобраться с проблемой.

Выселковский район Дети-инвалиды Здравоохранение Медицина Прокуратура

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Минздрав Кубани не обеспечил лекарствами пять человек с редкими заболеваниями. В дело вмешалась прокуратура
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