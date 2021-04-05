Минздрав Кубани не обеспечил лекарствами пять человек с редкими заболеваниями. В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Краснодарского края 5 апреля сообщила, что в Выселковском районе пять человек с орфанными (редкими) заболеваниями не получали в должном объеме лекарства

В ходе проверки районная прокуратура выяснила, что пять человек с орфанными заболеваниями «в результате бездействия министерства здарвоохранения Краснодарского края» не получали в полном объеме положенные им лекарства.

Препаратами не обеспечили трех взрослых и двух детей в возрасте от 6 до 58 лет, проживающих в Выселковском районе. Прокуратура направила иски пациентов в суд.

В итоге пациентов обеспечили льготными лекарствами на сумму более 4,5 млн рублей, сообщили 5 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.