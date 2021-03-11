Минздрав Кубани ответил на вопросы Юга.ру про обеспечение лекарствами детей с муковисцидозом. Но не на все
Редакция портала Юга.ру получила от министерства здравоохранения Краснодарского края ответ на запрос по ситуации с лекарственным обеспечением детей с муковисцидозом
Напомним, в конце февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что ее девятилетняя дочь с муковисцидозом не получает в полном объеме положенные ей льготные лекарства.
После публикации новости о ситуации Синебрюковой краевая прокуратура вынесла представление минздраву Кубани. Рассмотрение представления назначено на конец следующей недели, сообщили 11 марта порталу Юга.ру в надзорном органе.
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Также жительница Геленджика сообщила, что на Кубани еще 30 семей столкнулись с проблемой нехватки лекарств — их просто не выдают, несмотря на наличие рецепта. В ответ на это в минздраве заявили, что в регионе проживает 114 детей с муковисцидозом и их обеспечивают препаратами «исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов».
Кроме того, в ведомстве сказали, что не смогли проанализировать обеспечение пациентов лекарствами, так как в публикациях СМИ не указаны ФИО детей и другие данные. После этого редакция решила помочь минздраву и опубликовала пофамильный список семей, составленный Синебрюковой. Представитель министерства связалась с женщиной около шести дней назад, та передала ей указанный список. В ведомстве пообещали начать по нему работу.
11 марта Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что некоторым детям в крае обеспечили рецепты на «Креон» за 2021 год — выдали на четыре месяца вперед, до июня включительно. Однако для ее ребенка не выдали ни одной упаковки.
Чтобы узнать, как обстоят на Кубани дела с лекарственным обеспечением детей с муковисцидозом, 1 марта Юга.ру направили запрос в краевой минздрав. После праздничных выходных редакция получила ответ на запрос, подписанный первым замминистра Ларисой Кадзаевой.
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В ведомстве объяснили, что пациентов обеспечивают препаратами в рамках программы «14 высокозатратных нозологий», согласно постановлению правительства РФ от 26 ноября 2018 года. Закупкой лекарств занимается Минздрав РФ, а в край они поступают централизованно и адресно.
В ответе минздрава сказано, что по состоянию на 1 января на Кубани на учете состояли 154 пациента с муковисцидозом, из них 120 детей. Все они получают препарат «Дорназа альфа», также их обеспечивают лекарствами за счет средств из госбюджета и краевой казны.
В 2020 году на обеспечение препаратами граждан льготной категории было предусмотрено 6 млрд 625 млн 692 тыс. 100 рублей. Из них 4 млрд 758 млн 371 тыс. 700 рублей — средства краевого бюджета, а 1 млрд 867 млн 320 тыс. 400 рублей — из федерального.
На 2021 год на эти цели предусмотрено 6 млрд 314 млн 595 тыс. рублей, в том числе 4 млрд 391 млн 58 тыс. 600 рублей из краевой казны и 1 млрд 923 млн 533 тыс. 400 рублей из госбюджета.
Кроме того, на очередной сессии ЗСК в феврале этого года парламентарии рассмотрели вопрос о том, чтобы дополнительно выделить из краевого бюджета 500 млн рублей на лекарства, сообщили в минздраве Кубани.
В ведомстве подчеркнули, что закупка препаратов проводится согласно заявкам медорганизаций в рамках выделенного финансирования и требует «определенного временного промежутка». При этом в прошлом году были закуплены препараты на всю указанную выше сумму. Сейчас закупаются лекарства на этот год.
Также редакция портала Юга.ру задала краевому минздраву следующие вопросы:
— Какие льготные препараты положены детям с муковисцидозом?
— Сколько денег из бюджетов всех уровней было выделено в 2020 и 2021 годах на лекарственное обеспечение детей с муковисцидозом?
— Контролирует ли министерство доведение до семей всех положенных им препаратов?
— Сколько детей с муковисцидозом обеспечены полным набором лекарств на март 2021 года?
— Соответствует ли действительности заявление Екатерины Синебрюковой о том, что десятки родителей детей с муковисцидозом не получают в полном объеме льготные лекарства?
На эти вопросы в ведомстве не ответили.