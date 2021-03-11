Минздрав Кубани ответил на вопросы Юга.ру про обеспечение лекарствами детей с муковисцидозом. Но не на все

Редакция портала Юга.ру получила от министерства здравоохранения Краснодарского края ответ на запрос по ситуации с лекарственным обеспечением детей с муковисцидозом

Напомним, в конце февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что ее девятилетняя дочь с муковисцидозом не получает в полном объеме положенные ей льготные лекарства. После публикации новости о ситуации Синебрюковой краевая прокуратура вынесла представление минздраву Кубани. Рассмотрение представления назначено на конец следующей недели, сообщили 11 марта порталу Юга.ру в надзорном органе.

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Также жительница Геленджика сообщила, что на Кубани еще 30 семей столкнулись с проблемой нехватки лекарств — их просто не выдают, несмотря на наличие рецепта. В ответ на это в минздраве заявили, что в регионе проживает 114 детей с муковисцидозом и их обеспечивают препаратами «исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов». Кроме того, в ведомстве сказали, что не смогли проанализировать обеспечение пациентов лекарствами, так как в публикациях СМИ не указаны ФИО детей и другие данные. После этого редакция решила помочь минздраву и опубликовала пофамильный список семей, составленный Синебрюковой. Представитель министерства связалась с женщиной около шести дней назад, та передала ей указанный список. В ведомстве пообещали начать по нему работу. 11 марта Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что некоторым детям в крае обеспечили рецепты на «Креон» за 2021 год — выдали на четыре месяца вперед, до июня включительно. Однако для ее ребенка не выдали ни одной упаковки.

Чтобы узнать, как обстоят на Кубани дела с лекарственным обеспечением детей с муковисцидозом, 1 марта Юга.ру направили запрос в краевой минздрав. После праздничных выходных редакция получила ответ на запрос, подписанный первым замминистра Ларисой Кадзаевой.

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В ведомстве объяснили, что пациентов обеспечивают препаратами в рамках программы «14 высокозатратных нозологий», согласно постановлению правительства РФ от 26 ноября 2018 года. Закупкой лекарств занимается Минздрав РФ, а в край они поступают централизованно и адресно.

В ответе минздрава сказано, что по состоянию на 1 января на Кубани на учете состояли 154 пациента с муковисцидозом, из них 120 детей . Все они получают препарат «Дорназа альфа», также их обеспечивают лекарствами за счет средств из госбюджета и краевой казны.

В 2020 году на обеспечение препаратами граждан льготной категории было предусмотрено 6 млрд 625 млн 692 тыс. 100 рублей. Из них 4 млрд 758 млн 371 тыс. 700 рублей — средства краевого бюджета, а 1 млрд 867 млн 320 тыс. 400 рублей — из федерального. На 2021 год на эти цели предусмотрено 6 млрд 314 млн 595 тыс. рублей, в том числе 4 млрд 391 млн 58 тыс. 600 рублей из краевой казны и 1 млрд 923 млн 533 тыс. 400 рублей из госбюджета.

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Кроме того, на очередной сессии ЗСК в феврале этого года парламентарии рассмотрели вопрос о том, чтобы дополнительно выделить из краевого бюджета 500 млн рублей на лекарства, сообщили в минздраве Кубани.

В ведомстве подчеркнули, что закупка препаратов проводится согласно заявкам медорганизаций в рамках выделенного финансирования и требует «определенного временного промежутка». При этом в прошлом году были закуплены препараты на всю указанную выше сумму. Сейчас закупаются лекарства на этот год.