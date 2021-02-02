Кондратьев захотел дополнительно выделить из бюджета 500 млн рублей на лекарства

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 2 февраля запланировал выделить 500 млн рублей на лекарства, в том числе для детей со СМА

Напомним, 2 февраля российские актрисы Алёна Хмельницкая и Мария Кожевникова записали видеообращение к властям Краснодарского края с требованием помочь детям со СМА. Артистки напомнили, что некоторые больные находятся в тяжелом состоянии и им срочно нужна помощь, иначе они умрут. Региональный минздрав ответил, что ждет начало работы фонда «Круг добра», благодаря которому дети смогут получить лечение.

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Вечером того же дня в пресс-службе администрации края заявили, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил предусмотреть в краевом бюджете дополнительные 500 млн рублей на обеспечение жителей лекарствами. В том числе, помощь получат дети с тяжелым заболеванием спинальной мышечной атрофией (СМА). Вопрос выделения денег вынесут на февральскую сессию ЗСК.

Планируется, что помимо больных СМА, лекарства получат люди, страдающие диабетом, онкологией, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями. Если депутаты ЗСК одобрят это решение, то общая сумма средств, направленных на покупку лекарств в 2021 году, увеличится почти до 4,9 млрд рублей.

Минздрав края напомнил, что уже направил заявку в Министерство здравоохранения РФ на централизованную поставку лекарственных препаратов для всех детей со СМА на Кубани.

Бюджет Деньги Здравоохранение ЗСК Краснодар Медицина

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