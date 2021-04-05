В Краснодаре шестилетний ребенок провалился в открытый люк

Ответственный городской дежурный, начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик, сообщил, что на улице Генерала Трошева, 17 в открытый люк упал шестилетний ребенок. Он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в июне 2019 года в Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки. Спустя месяц в открытый люк упала двухлетняя девочка. Следователи проводили доследственную проверку.