В Краснодаре шестилетний ребенок провалился в открытый люк

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 апреля в открытый люк упал шестилетний ребенок

Ответственный городской дежурный, начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик, сообщил, что на улице Генерала Трошева, 17 в открытый люк упал шестилетний ребенок. Он получил травмы средней степени тяжести.

Земельный участок, где находится колодец, принадлежит строительной компании. После инцидента люк накрыли бетонной плитой.

Ранее Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в июне 2019 года в Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки. Спустя месяц в открытый люк упала двухлетняя девочка. Следователи проводили доследственную проверку.

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