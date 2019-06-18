В Краснодаре двухлетний мальчик провалился в канализационный люк без крышки

Полиция Краснодара проводит проверку после падения ребенка в люк, на котором не было крышки

Инцидент произошел на улице Тургенева. По словам очевидцев, несколько дней назад в районе дома 148 пропали канализационные люки. Жильцы обратились в полицию и водоканал, но ситуация не изменилась.

Вечером 18 июня в один из открытых канализационных колодцев упал двухлетний ребенок.

«По факту падения ребенка в канализационный колодец, на котором отсутствовала крышка люка, проводится проверка. Мальчик доставлен в медицинское учреждение для обследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.