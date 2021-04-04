На Кубани в ДТП погибли женщина и 6-месячный ребенок

Водитель «ВАЗа» на перекрестке улиц Лукьянова и Московской не пропустил автомобиль «Митсубиси», допустив столкновение. Как сообщили в инстаграме отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у виновника аварии стаж вождения был восемь месяцев.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель легковушки и его пассажиры — 20-летняя девушка, 9-летний мальчик и 16-летняя девочка, а также водитель иномарки. Они доставлены в больницу Армавира с травмами различной степени тяжести. 43-летняя женщина и 6-месячный ребенок, которые находили в автомобиле «ВАЗ», скончались на месте.

Обновлено в 12:52. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали подробности аварии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водитель иностранного автомобиля предположительно был в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим его задержали сотрудники полиции.