На Кубани в ДТП погибли женщина и 6-месячный ребенок

Краснодарский край

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В Новокубанском районе в станице Бесскорбной около полуночи 4 апреля произошло ДТП

Водитель «ВАЗа» на перекрестке улиц Лукьянова и Московской не пропустил автомобиль «Митсубиси», допустив столкновение. Как сообщили в инстаграме отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у виновника аварии стаж вождения был восемь месяцев. 

В результате аварии пострадали пять человек: водитель легковушки и его пассажиры — 20-летняя девушка, 9-летний мальчик и 16-летняя девочка, а также водитель иномарки. Они доставлены в больницу Армавира с травмами различной степени тяжести. 43-летняя женщина и 6-месячный ребенок, которые находили в автомобиле «ВАЗ», скончались на месте. 

Обновлено в 12:52. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали подробности аварии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водитель иностранного автомобиля предположительно был в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим его задержали сотрудники полиции. 

Как писали Юга.ру, в поселке Южном 1 апреля произошло ДТП, в котором сотрудница полиции насмерть сбила ребенка. В этот же день произошло ДТП на выезде из Краснодара — столкнулись пять машин, одна из них перевернулась. 

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