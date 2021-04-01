В Краснодаре столкнулись пять машин, одна из них перевернулась
Утром 1 апреля произошло ДТП на выезде из Краснодара
В 10:42 водитель Hyundai ехал по Ростовскому шоссе от станицы Динской в сторону Краснодара. На 10-м км он врезался в попутный автомобиль Kia. Затем Hyundai перевернулся и столкнулся со встречными машинами Toyota, Chevrolet и «Газель».
В результате ДТП в медучреждение доставили водителя Hyundai. Сейчас полицейские начали административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Напомним, накануне в краевом центре легковушка врезалась в тепловоз.
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