В Краснодаре столкнулись пять машин, одна из них перевернулась

В 10:42 водитель Hyundai ехал по Ростовскому шоссе от станицы Динской в сторону Краснодара. На 10-м км он врезался в попутный автомобиль Kia. Затем Hyundai перевернулся и столкнулся со встречными машинами Toyota, Chevrolet и «Газель».

В результате ДТП в медучреждение доставили водителя Hyundai. Сейчас полицейские начали административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, накануне в краевом центре легковушка врезалась в тепловоз.