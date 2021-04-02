В одном из краснодарских трамваев открылась выставка картин

В Краснодаре 2 апреля в одном из трамваев открылась выставка картин художника Дмитрия Селезнева

Экспозицию разместили в салоне трамвая № 028, который ходит по маршруту № 3. 11 картин закрепили на бортах вагона на уровне глаз стоящих пассажиров.

Темой выставки автор работ Дмитрий Селезнев выбрал трамвай модели Tatra Т3. Планируется, что в дальнейшем транспорт с картинами на борту можно будет встретить на любом из маршрутов Западного депо.

В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Юга.ру уточнили, что экспозиция будет находиться в трамвае до тех пор, пока не придет в негодность.