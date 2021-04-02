В одном из краснодарских трамваев открылась выставка картин
В Краснодаре 2 апреля в одном из трамваев открылась выставка картин художника Дмитрия Селезнева
Экспозицию разместили в салоне трамвая № 028, который ходит по маршруту № 3. 11 картин закрепили на бортах вагона на уровне глаз стоящих пассажиров.
Темой выставки автор работ Дмитрий Селезнев выбрал трамвай модели Tatra Т3. Планируется, что в дальнейшем транспорт с картинами на борту можно будет встретить на любом из маршрутов Западного депо.
В пресс-службе МУП «КТТУ» порталу Юга.ру уточнили, что экспозиция будет находиться в трамвае до тех пор, пока не придет в негодность.
Напомним, 3 апреля в Краснодаре откроются сразу две бесплатные выставки. В арт-пространстве «Сити-холл» покажут скульптуру, фотографию, живопись, графику и инсталляцию под общим названием «Другие берега». Выставка посвящена пандемии.
А в краснодарском выставочном пространстве Plague Space можно будет увидеть экспозицию, в которой представлены кошачий домик, созданный художественным коллективом Клуб Суперетте и пять живописных картин Филипа Хинга.