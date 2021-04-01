В Краснодаре появится новая маршрутка с ценой проезда в 10 рублей

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в апреле введут новый маршрут для жителей трех садоводческих товариществ (СНТ)

С 1 апреля в краевом центре начнет работу новый муниципальный маршрут № 116А. Он будет ездить до садоводческих некоммерческих товариществ «ПО «Краснодарсельмаш», «Краснодарский ЗИП-20 км» и «Радужное».

Читайте также:

Маршрутка свяжет три СНТ с 21 км Ростовского шоссе. Автобус будет ходить утром и вечером. После того, как пассажиры окажутся на 21 км, они смогут пересесть на маршруты № 154А, 163А, 177А. Стоимость проезда в маршрутке № 116А оставит 10 рублей.

От СНТ «ПО «Краснодарсельмаш» маршрутка будет отправляться в 7:45 и 17:20, а прибывать к 21 км — в 7:55 и 17:30 соответственно. От 21 км автобус будет выезжать в 17:40, и далее конечной точкой станет гараж.

Напомним, 15 марта в городе ввели сезонные маршруты для дачников № 177А (улица Тюляева — 21‑й км Ростовского шоссе), № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая) и № 114А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный). 15 апреля планируется запустить также маршрут № 160А (Бальнеолечебница — СНТ «Дубки») .

Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

Новости

В Краснодаре появится новая маршрутка с ценой проезда в 10 рублей
В Краснодаре прогнозируют облачную погоду и до 16 °С
Депутат из Ейска заявил о коррупции в детсадах и отъеме премий у воспитателей. По одному из случаев СК возбудил дело
В Сочи пенсионерка пожаловалась на захват земельного участка. Спросили у мэрии, в чем дело
В Краснодаре в Карасунские озера запустят рыбу
Ларьки и ночной шум. Краснодарцы обсудили, что может пойти не так с проектом пешеходного центра

Лента новостей

«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Вчера, 16:26
«Деревьев будет много — Сергей Николаевич любит зелень»
Как изменится «Аврора» по плану Галицкого?
«А на море чистый песок»
Вчера, 16:36
«А на море чистый песок»
Экопляж откроется этим летом в Анапе
Игры по-взрослому
29 марта, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021

Реклама на портале