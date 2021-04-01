В Краснодаре появится новая маршрутка с ценой проезда в 10 рублей

В Краснодаре в апреле введут новый маршрут для жителей трех садоводческих товариществ (СНТ)

С 1 апреля в краевом центре начнет работу новый муниципальный маршрут № 116А. Он будет ездить до садоводческих некоммерческих товариществ «ПО «Краснодарсельмаш», «Краснодарский ЗИП-20 км» и «Радужное».

Маршрутка свяжет три СНТ с 21 км Ростовского шоссе. Автобус будет ходить утром и вечером. После того, как пассажиры окажутся на 21 км, они смогут пересесть на маршруты № 154А, 163А, 177А. Стоимость проезда в маршрутке № 116А оставит 10 рублей.

От СНТ «ПО «Краснодарсельмаш» маршрутка будет отправляться в 7:45 и 17:20, а прибывать к 21 км — в 7:55 и 17:30 соответственно. От 21 км автобус будет выезжать в 17:40, и далее конечной точкой станет гараж.

Напомним, 15 марта в городе ввели сезонные маршруты для дачников № 177А (улица Тюляева — 21‑й км Ростовского шоссе), № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая) и № 114А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный). 15 апреля планируется запустить также маршрут № 160А (Бальнеолечебница — СНТ «Дубки») .