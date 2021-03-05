В Краснодаре запустят маршрутки для дачников

Для садоводов заработает сезонный маршрут № 177А (улица Тюляева — 21-й км Ростовского шоссе), он будет ходить с 15 марта по 15 ноября. Также в этот период будет курсировать автобус № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая). Кроме того, на круглогодичном маршруте № 114 А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный) во время летнего сезона добавят дополнительный автобус.

Позже в городе запустят маршрутку № 160 А, которая будет ездить от Бальнеолечебницы до дач «Дубки». Информацию о ней сообщат пассажирам дополнительно.

«При наступлении благоприятных погодных условий подъездную дорогу к СНТ «Дубки» в станице Елизаветинской приведут в порядок. Гравийное покрытие отгрейдируют и восстановят, где необходимо, подсыпят инертные материалы», — рассказали в пресс-службе мэрии 5 марта.

Всего в пригороде работают 32 маршрута, по ним ездят около 200 автобусов.

Напомним, в декабре 2020 года в краевой столице продлили маршрут № 1 и № 7. Первый начал ходить до поселка Российского, второй — до поселка Демьяна Бедного.