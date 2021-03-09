Власти Краснодара наконец обратили внимание на проблемы СНТ и пообещали помочь им

В администрации Краснодара 9 марта пообещали помочь садоводческим товариществам, жители которых жаловались на перебои с электричеством и газом

Напомним, в октябре 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов заявил , что дачная амнистия в России решила ряд вопросов в пользу жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а многим удалось получить городскую прописку. Тогда он рассказывал, что власти по всему городу решают проблемы, связанные с развитием инженерной инфраструктуры, водо- и газоснабжением СНТ. Например, до конца года мэр обещал газифицировать девять товариществ в Краснодаре.

Кроме того, в садовых товариществах часто случаются аварии. Так, в декабре 2020‑го жители ряда СНТ на Ростовском шоссе жаловались на перебои с электричеством. 15 января этого года в СНТ «Охрана» на Ростовском шоссе взорвалась и сгорела электрическая подстанция, из-за чего люди в морозы остались без тепла, света и воды.

Чем недовольны жители СНТ? Несмотря на обещания и помощь властей, жители многих садоводческих товариществ продолжили жаловаться на проблемы. Например, в марте 2020-го жители НСТ «Экспресс» в станице Елизаветинской жаловались на систематическое отключение электричества. В конце декабря прошлого года перед пресс-конференцией с президентом Владимиром Путиным свое обращение записали жители краснодарского СНТ «Связист» — они возмутились, что администрация не помогает им налаживать инфраструктуру.

Что власти говорят теперь? На главной городской планерке 9 марта мэр Краснодара напомнил, что на территории города находится около 300 садоводческих товариществ. Участки там в основном получали сотрудники трудовых коллективов, научные работники, педагоги и другие.

«Это было подспорье для семей. Помню, и моим родителям давали участок, мы ездили туда отдыхать. Но никогда дачные или садоводческие товарищества не были предназначены для постоянного проживания. Это был сезонный отдых, сельхозработы. Сейчас вопросов по СНТ поступает очень много», — рассказал глава города.

Он сравнил СНТ с многоквартирным домом и отметил, что жильцы многоэтажек собирают деньги на содержание, платят за капремонт — именно за эти средства идет программа как по линии управляющих компаний, так и Фонда капитального ремонта жилья. Глава города признал, что жители СНТ сами не решат свои проблемы, поэтому власти планируют изучить свои возможности и полномочия по законодательству, чтобы понять, что город сможет финансировать.

Первышов предложил до конца недели провести совещание с участием глав внутригородских округов, представителей Общественной палаты и депутатского корпуса (профильных комитетов и депутатов от тех территорий, где они являются представителями), сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.