В апреле в Краснодаре запустят еще одну маршрутку для дачников

В середине апреля от Бальнеолечебницы в Краснодаре начнет ходить сезонная маршрутка

Напомним, в середине марта в краевом центре запустили сезонные маршруты для дачников: № 177А (улица Тюляева — 21‑й км Ростовского шоссе) и автобус № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая). Кроме того, на круглогодичном маршруте № 114А (Краснодарская ТЭЦ — поселок Дорожный) на время летнего сезона добавили дополнительный автобус.

29 марта на планерке в мэрии Краснодара подняли тему общественного транспорта. По данным пресс-службы мэрии, с начала дачного сезона в краевом центре заработали четыре маршрута. При этом начало работы маршрута № 160А (Бальнеолечебница — СНТ «Дубки») отложили в связи с дорожными условиями. Этот автобус планируют запустить 15 апреля.

Как писали Юга.ру, с 3 апреля из-за ремонта на улице Черкасской изменится схема движения семи маршруток.