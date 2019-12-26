В Ейском районе выбрали нового главу
Депутаты Совета Ейского района 25 декабря избрали Виктора Ляхова новым руководителем муниципалитета Краснодарского края
Голосование на выбор главы района было тайным, на эту должность также претендовал Андрей Фомин, однако он не нашел поддержки парламентариев.
Виктор Ляхов руководил районом в должности исполняющего обязанности главы муниципалитета после отставки Юрия Келембета. Ранее Ляхов возглавлял Краснодарское военное авиационное училище, работал в краевом министерстве ГО и ЧС.
В октябре 2017 году в отношении Ляхова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд, а в феврале 2018 года бывшего начальника Краснодарского военного авиационного училища освободили от уголовной ответственной и применили в его отношении меры уголовно-правового характера: Ляхова оштрафовали на 35 тыс. рублей.
Читайте также
В сети появилось видео, как в Армавире рыдающего ребенка насильно отбирают у отца
Ситуацию объяснили приставы, детский омбудсмен и родители
Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара
Свои проекты предложили студенты‑архитекторы
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.