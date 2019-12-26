В Ейском районе выбрали нового главу

Голосование на выбор главы района было тайным, на эту должность также претендовал Андрей Фомин, однако он не нашел поддержки парламентариев.

Виктор Ляхов руководил районом в должности исполняющего обязанности главы муниципалитета после отставки Юрия Келембета. Ранее Ляхов возглавлял Краснодарское военное авиационное училище, работал в краевом министерстве ГО и ЧС.

В октябре 2017 году в отношении Ляхова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд, а в феврале 2018 года бывшего начальника Краснодарского военного авиационного училища освободили от уголовной ответственной и применили в его отношении меры уголовно-правового характера: Ляхова оштрафовали на 35 тыс. рублей.