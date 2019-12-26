В Ейском районе выбрали нового главу

Краснодарский край

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Депутаты Совета Ейского района 25 декабря избрали Виктора Ляхова новым руководителем муниципалитета Краснодарского края

Голосование на выбор главы района было тайным, на эту должность также претендовал Андрей Фомин, однако он не нашел поддержки парламентариев.

Виктор Ляхов руководил районом в должности исполняющего обязанности главы муниципалитета после отставки Юрия Келембета. Ранее Ляхов возглавлял Краснодарское военное авиационное училище, работал в краевом министерстве ГО и ЧС.

В октябре 2017 году в отношении Ляхова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд, а в феврале 2018 года бывшего начальника Краснодарского военного авиационного училища освободили от уголовной ответственной и применили в его отношении меры уголовно-правового характера: Ляхова оштрафовали на 35 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, 31 октября глава Ейского района Юрий Келембет досрочно сложил полномочия. Он занимал эту должность с декабря 2015 года.

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