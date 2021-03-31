В Краснодаре сдвинули сроки восстановления трамвайного движения на улице Московской

Краснодарский край

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31 марта в администрации Краснодара рассказали о ходе строительства трамвайной линии на улице Московской

Строительство новой трамвайной линии начали на улице Московской в середине января. Из-за работ ограничили передвижение транспорта, а по трамвайной ветке начал ходить челночный трамвай № 0. В конце февраля власти города сообщили, что в районе улиц Солнечной и Московской завершают переустройство коммуникаций, которое там начали одновременно с возведением ветки. В пресс-службе отмечали, что в конце марта трамваи на участке с убранным разворотным кольцом начнут ходить в обычном режиме.

31 марта Московскую посетил мэр Евгений Первышов. Он рассказал, что сейчас восстанавливают разворотное кольцо. Укладка новых рельсов и шпал, а также монтаж контактной сети находятся на завершающем этапе. Движение трамваев по прежней схеме восстановят 8 апреля, пообещал он.

«На выходных здесь поставят новый остановочный павильон. Чтобы наладить систему водоотведения, будут перестроены коммуникации. В разных частях Московской уложены новые участки ливневой канализации, где необходимо — увеличен диаметр существующей хозяйственно-бытовой сети», — написал он в своем телеграм-канале.

В пресс-службе мэрии отметили, что работы задержались из-за погодных условий. На следующей неделе начнется новый этап — укладка рельсов и шпал уже новой трамвайной линии. Ее заранее соберут на базе КТТУ, а затем подвезут на специальных вагонах. Также на перекрестке Московской и Метальникова началась разработка грунта в месте строительства первого из двух пешеходных переходов. Завершить обустройство перехода планируют в октябре 2021 года.

Дороги Краснодар Строительство Трамвай

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В Краснодаре сдвинули сроки восстановления трамвайного движения на улице Московской
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