На Кубани в третий раз за 1,5 года ищут ушедшую из дома Анастасию Ковган

Напомним, ранее девушка неоднократно пропадала. Летом 2019 года она вышла из дома в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского район и не вернулась. Ее начали искать волонтеры «Лиза Алерт» и полиция.

Анастасия снова ушла осенью 2020 года. При этом дома она оставила свой паспорт и телефон. Девушку искали не менее месяца, в ее поисках участвовали 300 человек.

В марте 2021 года СК сообщил о новом исчезновении подростка. 27 марта 17-летняя Ковган находилась на станции в станице Северской. В 10:35 она села в автобус, который ехал до Южного вокзала в Краснодаре. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 168-170 см. У девушки голубые глаза и темные волосы до плеч.

В день исчезновения была в джинсовой короткой темно-синей куртке и черных зауженных джинсах. На ней были черные замшевые кроссовки и черный платок на голове. Сейчас проводится проверка по факту пропажи девушки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Граждан, которым известно местонахождение Анастасии Ковган или обстоятельства ее исчезновения, просят позвонить по телефонам 8 (86166) 2-91-34 или 02.