В Адыгее пропала без вести 17-летняя девушка

Адыгея

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Следком Адыгеи возбудил уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней жительницы республики, которая пропала без вести в середине сентября

Последний раз 17-летнюю жительницу аула Новая Адыгея Анастасию Ковган видели 18 сентября. Около 8:00 она вышла из дома на улице Шовгенова и не вернулась. До сих пор ее о ней ничего не известно.

Приметы Анастасии Ковган: на вид 18-20 лет, среднее телосложение, рост — 165-170 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза голубые. В день исчезновения была одета в черное платье по колено с коротким рукавом, черные капроновые колготки и черные замшевые кроссовки.

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В пресс-службе СУ СКР по Адыгее 25 сентября сообщили, что при осмотре дома девушки нашли ее личные вещи, мобильный телефон и паспорт. Следователи изучили детализацию телефонных звонков и совместно с оперативниками приступили к отработке круга общения несовершеннолетней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Сотрудники МВД Адыгеи организовали поисковые работы, к которым планируется привлечь поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт».

В сентябре Юга.ру писали о том, что в Краснодаре пропали без вести две школьницы с велосипедами. Спустя несколько дней их нашли. В соцсетях сообщали, что девочки собрались уехать в тайгу. 

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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