В Адыгее пропала без вести 17-летняя девушка

Следком Адыгеи возбудил уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней жительницы республики, которая пропала без вести в середине сентября

Последний раз 17-летнюю жительницу аула Новая Адыгея Анастасию Ковган видели 18 сентября. Около 8:00 она вышла из дома на улице Шовгенова и не вернулась. До сих пор ее о ней ничего не известно.

Приметы Анастасии Ковган: на вид 18-20 лет, среднее телосложение, рост — 165-170 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза голубые. В день исчезновения была одета в черное платье по колено с коротким рукавом, черные капроновые колготки и черные замшевые кроссовки.