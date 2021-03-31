В Краснодаре ищут мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте
В конце марта в краснодарских соцсетях появилась ориентировка на мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении ребенка
Ориентировка появилась вечером 30 марта в паблике «Телетайп Краснодара». В ней указано, что в одном из подъездов дома на улице Героя Сарабеева, 7 неустановленный мужчина зашел в лифт и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.
Приметы подозреваемого: на вид 43-48 лет, среднего роста и нормального телосложения, черные короткие волосы с залысиной на лбу, на лице небольшая щетина с проседью.
На фотографии указано, что ориентировку направил своим подчиненным начальник отдела полиции поселка Калинино Александр Мостовой.
31 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что по факту противоправных действий в отношении ребенка проводится проверка. Сейчас устанавливается личность мужчины. Собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее Юга.ру писали, что в марте в Горячем Ключе осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей.