В Краснодаре ищут мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте

Краснодарский край

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В конце марта в краснодарских соцсетях появилась ориентировка на мужчину, подозреваемого в противоправных действиях в отношении ребенка

Ориентировка появилась вечером 30 марта в паблике «Телетайп Краснодара». В ней указано, что в одном из подъездов дома на улице Героя Сарабеева, 7 неустановленный мужчина зашел в лифт и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Приметы подозреваемого: на вид 43-48 лет, среднего роста и нормального телосложения, черные короткие волосы с залысиной на лбу, на лице небольшая щетина с проседью.

На фотографии указано, что ориентировку направил своим подчиненным начальник отдела полиции поселка Калинино Александр Мостовой.

31 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что по факту противоправных действий в отношении ребенка проводится проверка. Сейчас устанавливается личность мужчины. Собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Юга.ру писали, что в марте в Горячем Ключе осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей.

Дети Краснодар Насилие Преступления против детей

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