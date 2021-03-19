В Горячем Ключе осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей

Следственный комитет 19 марта сообщил о приговоре жителю Горячего Ключа, который в течение года насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

Под следствие попал 48-летний мужчина, который жил в станице Бакинской с супругой и ее детьми. Установлено, что с июня 2019-го по июль 2020 года он насиловал падчерицу, которой тогда было меньше 12 лет.

Рассказать о случившемся девочка смогла только спустя год своей старшей сестре, которая жила отдельно от семьи. Девушка заявила об этом в полицию. На время расследования пострадавшую и ее младшего брата отправили в реабилитационный центр.