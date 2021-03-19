В Горячем Ключе осудили мужчину за сексуальное насилие над падчерицей
Следственный комитет 19 марта сообщил о приговоре жителю Горячего Ключа, который в течение года насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу
Под следствие попал 48-летний мужчина, который жил в станице Бакинской с супругой и ее детьми. Установлено, что с июня 2019-го по июль 2020 года он насиловал падчерицу, которой тогда было меньше 12 лет.
Рассказать о случившемся девочка смогла только спустя год своей старшей сестре, которая жила отдельно от семьи. Девушка заявила об этом в полицию. На время расследования пострадавшую и ее младшего брата отправили в реабилитационный центр.
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Суд признал мужчину виновным в трех эпизодах — п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и одного эпизода по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Покушении на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста). Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также 2 года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю 19 марта.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи будут судить родителей, которые три года насиловали собственную дочь и убеждали ее, что это нормально.