В Краснодаре в последний день марта потеплеет до 16 °С
В Краснодарском крае 31 марта ожидается теплая сухая погода
Утром 31 марта в Краснодаре туманно. Днем будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 14-16 °С. Также синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют ветер 11-14 м/с.
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В Краснодарском крае в этот же день столбики термометров поднимутся до отметок 12-17 °С. Днем осадков не ожидается, будет переменная облачность. Скорость ветра достигнет 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 15-20 м/с.
Напомним, в этот день ровно год назад в краевом центре было 15 °C и шел дождь.
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