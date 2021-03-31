В Краснодаре в последний день марта потеплеет до 16 °С

Утром 31 марта в Краснодаре туманно. Днем будет переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до 14-16 °С. Также синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют ветер 11-14 м/с.

В Краснодарском крае в этот же день столбики термометров поднимутся до отметок 12-17 °С. Днем осадков не ожидается, будет переменная облачность. Скорость ветра достигнет 6-11 м/с, на участке от Анапы до Геленджика — 15-20 м/с.

Напомним, в этот день ровно год назад в краевом центре было 15 °C и шел дождь.