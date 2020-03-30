В конце марта на Кубани будет дождливо. Апрель начнется с гроз

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае 30, 31 марта и 1 апреля ожидается ухудшение погоды

Днем в понедельник, 30 марта, в Краснодаре ожидается небольшой дождь. По данным краевого гидрометцентра, температура воздуха составит 13-15 °C, ветер 5-10 м/с. Также дожди пройдут в некоторых районах края, местами возможны сильные осадки. Днем воздух прогреется до 11-16 °C. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с.

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31 марта в Краснодаре, согласно сервису «Яндекс.Погода», ночью воздух остынет до 10 °C, днем столбики термометров поднимутся до 14-16 °C. Кроме того, в городе прогнозируют небольшой дождь и переменную облачность, ветер 2-6 м/с. В крае ночью будет 2-7 °C, днем 10-15 °C, в некоторых районах потеплеет до 17 °C. Местами ожидается дождь, в предгорных и горных районах — сильные осадки. Ветер 4-9 м/с, порывы 8-13 м/с.

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1 апреля ночью в краевой столице станет немного холоднее — 5-7 °C. Днем столбики термометров покажут 11-13 °C. Дождя не ожидается, будет облачно с прояснениями. В регионе пройдут дожди, местами с налипанием снега. В дневные часы возможна гроза. Ночью будет 2-7 °C, в некоторых районах температура опустится до 0 °C, днем — 10-15 °C.

На Черноморском побережье во вторник и среду возможен дождь и ветер до  11 м/с, в Новороссийске усиление до 15-20 м/с. Ночью прогнозируют 4-9 °C. Днем 31 марта на участке от Анапы до Геленджика будет 12-17 °C, 1 апреля похолодает до 6-11 °C.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом неделя с 30 марта до 5 апреля по всей России объявлена нерабочей. В эти дни власти попросили жителей страны оставаться дома.

Анапа Геленджик Краснодар Погода

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