В Энеме планируют построить новую транспортную развязку

Необходимость развязки связана с растущим потоком автомобильного транспорта через Адыгею к морским портам и курортам Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Кроме того, автомобильная и рядом проходящая железная дорога делят поселок Энем на две части и ограничивают инфраструктурную связь между ними из-за интенсивного движения транспорта, пояснили порталу Юга.ру в минстрое республики.

Транспортная развязка может появиться на 21-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский. Об этом руководство республики договорилось с заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым.

«Сейчас республика разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства развязки в Энеме. Для реализации этого проекта Адыгее необходима поддержка федерального центра. Определенные договоренности по этому вопросу достигнуты в ходе встречи с Максимом Акимовым», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также на встрече обсудили планы по строительству участка дороги, который пройдет в северо-западном направлении от Краснодара — через Тахтамукайский район с выходом к станице Елизаветинской. Предлагаемый республикой вариант трассы полностью замкнет кольцо обхода Краснодара, что обеспечит перераспределение транспортных потоков, в том числе по территории Адыгеи, повысит безопасность дорожного движения и сократит время пути для транзитного транспорта.