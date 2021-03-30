Команда России во главе с краснодарским ресторатором впервые за 13 лет вышла в финал всемирного конкурса шеф-поваров

В марте стало известно, что российские повара под руководством краснодарского ресторатора Андрея Матюхи выступят в финале конкурса Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»)

Один из главных конкурсов для кулинаров всего мира организовал французский шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз в 1987 году. Соревнования проходят раз в два года. Повара всего мира стремятся попасть на конкурс, чтобы поднять культурный престиж страны и привлечь внимание к национальной кухне. В октябре 2020 года полуфинал Bocuse d’Or проходил в Эстонии. Участники готовили блюда из определенного количества продуктов. Соревнования и подготовка проходили в условиях пандемии: у тренера не было возможности присутствовать на сборах перед конкурсом, а на трибунах не было болельщиков.

По итогам полуфинала сборная России заняла 11 место. А 25 марта национальная команда получила регламент финального этапа, который пройдет в Ли6оне 26 и 27 сентября. В заданиях организаторы сделали упор на вегетарианскую кухню и методы приготовления блюд в память о знаменитых шеф-поварах. Редакция портала Юга.ру 30 марта связалась с президентом российской команды, шефом и владельцем краснодарских ресторанов «The Печь», «Угли-Угли» и гастробара «Очередь» Андреем Матюхой. Он поделился настроем на финал. «Мы выступили отлично, команда была хорошо подготовлена. Двоякие ощущения от победы. Во-первых, конечно, присутствует гордость представлять Россию. Но в то же время я понимаю, какие нас ожидают трудности. Участие в финале очень затратно», — рассказал Матюха.