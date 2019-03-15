Пять вещей, без которых не обойтись на кухне

Успех любого блюда зависит не только от опыта, вдохновения и правильных ингредиентов, но и от инвентаря, с помощью которого его готовят. И даже если вы шеф-повар только у себя на кухне, ничто не мешает вам обзавестись несколькими полезными инструментами. Юга.ру рассказывают, без чего шеф-повару не обойтись на кухне и какие кухонные принадлежности дома лишними не будут. Кухонные весы

Одна из главных заповедей в кулинарии — верные пропорции: не важно, готовите вы черничный пирог, имбирное печенье или соус бешамель. Добавлять «на глаз» — всегда лотерея, и даже самое простое блюдо может быть испорчено из-за неправильного количества того или иного ингредиента. Весы на кухне помогут точнее следовать рецептам, а также пригодятся, чтобы взвешивать питание новорожденным и тем, кто придерживается диеты. Хороший нож

Тонко нарезать помидоры, изящно нашинковать зелень, отрезать кусочек багета, не превратив его в кучу крошек, — все это реально, если у вас есть правильный нож. Он не только станет отличным помощником на кухне, но и доставит истинное удовольствие во время готовки. Обычно у хозяйки на кухне 2-3 универсальных ножа, но мы едим совершенно разные продукты, и многие из них нуждаются в особом подходе. И если вы всерьез планируете прокачать свои умения в готовке, то стоит задуматься о наборе ножей и не прогадать с качеством.

В сети «Пятёрочка» 19 февраля стартовала акция «Серьезно о ножах», в рамках которой можно купить ножи Berndes и аксессуары для кухни со скидкой до 98%. Чтобы принять участие, нужно делать покупки в магазинах сети и пользоваться «Выручай-картой». За каждые 200 рублей в чеке на карту начисляют электронные наклейки.



«Пятёрочка» первым среди федеральных российских ретейлеров решила использовать виртуальные наклейки. По оценкам представителей сети, это сэкономит почти 200 тонн бумаги. Терка с ручкой

Натертые ингредиенты станут отличной добавкой ко многим блюдам, а где-то они и вовсе обязательны. Это может быть сыр в пасте или горький шоколад поверх десерта. Однако терки старого образца для этого не очень удобны. В таких случаях мобильная терка с ручкой поможет завершить ваше блюдо. Термометр для мяса

Есть немало причин, почему вам нужен термометр для мяса. Например, у каждого вида мяса есть свой порог температуры, при которой в нем погибают вредные бактерии, а вкус и полезные вещества сохраняются. Чтобы не упустить идеальный момент, и нужен термометр. Он термоустойчив, так что его можно спокойно оставлять в духовке во время приготовления. Штопор