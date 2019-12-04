Шеф Ивлев рассказал, как улучшить привычный вкус оливье

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, какие необычные ингредиенты можно добавить в салат, стоит ли экономить на продуктах, а также раскрыл секрет фирменного рецепта

Ивлев напомнил, что все продукты имеют срок годности, который не зависит от стоимости. По его словам, в России не делают оливье тазиками и не едят долго. «Оливье, если его сделать и замешать, продержится двое суток — максимум 72 часа», — объяснил шеф-повар каналу «360».

Он добавил, что есть миллион рецептов легче, чем оливье.

По словам Ивлева, в Европе оливье принято называть «русским салатом», но ингредиенты в него добавляют совсем непривычные для россиян. Так, например, во Франции в оливье не кладут картофель — вместо него рвут листья салата, а еще добавляют перепелку.

Шеф-повар поделился секретом, как сделать привычный вкус традиционного новогоднего блюда незабываемым — достаточно добавить в майонез каплю сливочного хрена.

Также Ивлев рассказал, что при приготовлении оливье можно использовать семена чиа и крупу киноа. По его словам, это универсальные продукты, богатые белком и минералом, которые сделают салат более ценным и полезным.

Как писали Юга.ру, в этом году стоимость практически всех ингредиентов главного новогоднего салата выросла до 10%. Одна порция традиционного оливье обойдет россиянам в 340 рублей. Всего же на новогодний ужин жители России готовы потратить 10 тыс. рублей.