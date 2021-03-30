Роспотребнадзор разрешил детям из других регионов отдыхать в кубанских лагерях

В конце марта в России отменили правило, согласно которому дети могли отдыхать только в лагерях своего региона

Школьники смогут поехать этим летом в любой лагерь России, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 29 марта.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», — написано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Также увеличили заполняемость отрядов. Теперь в лагере может находиться не 50%, а 75% человек от общей загрузки. Однако в учреждениях по-прежнему нельзя проводить мероприятия в закрытых помещениях. Также запрещены посещения родителями.