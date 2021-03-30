Роспотребнадзор разрешил детям из других регионов отдыхать в кубанских лагерях
В конце марта в России отменили правило, согласно которому дети могли отдыхать только в лагерях своего региона
Школьники смогут поехать этим летом в любой лагерь России, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном 29 марта.
«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», — написано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Также увеличили заполняемость отрядов. Теперь в лагере может находиться не 50%, а 75% человек от общей загрузки. Однако в учреждениях по-прежнему нельзя проводить мероприятия в закрытых помещениях. Также запрещены посещения родителями.
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В лагерях перед открытием каждой смены должны проводить генеральную уборку, а каждый сотрудник обязан пройти обследование на коронавирус. При этом персонал может работать без проживания при условии еженедельного тестирования на COVID-19. Заезжать и выезжать детям и всем сотрудникам следует одновременно, с перерывом не менее двух дней между сменами. Перед началом работы лагеря должен быть определен алгоритм организации медпомощи и схемы маршрутизации больных в конкретные больницы.
Напомним, прошлым летом Роспотребнадзор запретил отправлять детей на отдых за пределы региона проживания из-за коронавируса. Исключение сделали для несовершеннолетних из Арктической зоны, Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя (у них была возможность отдыхать в регионах, граничащих с этими городами). Как писали Юга.ру, детские лагеря на Кубани начали работать только 1 июля. При этом разрешено было принимать местных детей только учреждениям, имеющим медицинскую лицензию.